Respons Erick Thohir saat Ditanya soal Kevin Diks untuk Timnas Indonesia

RESPONS Erick Thohir saat ditanya soal Kevin Diks untuk Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sosok pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, sendiri ramai disorot usai tampil moncer bersama FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024.

Ya, Kevin Diks turut ambil bagian di turnamen sepakbola bergengsi Eropa, Liga Champions, pada musim ini. Kiprah manis pun berhasil ditunjukkannya hingga membawa FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar.

Bahkan, di laga terakhir fase grup yang menentukan nasib FC Copenhagen untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Diks tampil fantastis hingga menyabet status pemain terbaik. Bek 27 tahun itu memang menjadi pemain penting dalam kemenangan FC Copenhagen atas Galatasaray dengan skor 1-0 karena berhasil menjaga pertahanan dengan apik.

Tak ayal, sosok Kevin Diks kemudian ramai diharapkan bisa membela Timnas Indonesia. Sebab, dia memang punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang memiliki keturunan Ambon, Maluku.