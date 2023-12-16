Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Erick Thohir saat Ditanya soal Kevin Diks untuk Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:46 WIB
Respons Erick Thohir saat Ditanya soal Kevin Diks untuk Timnas Indonesia
Kevin Diks kala membela FC Copenhagen. (Foto: FC Copenhagen)
A
A
A

RESPONS Erick Thohir saat ditanya soal Kevin Diks untuk Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sosok pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, sendiri ramai disorot usai tampil moncer bersama FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024.

Ya, Kevin Diks turut ambil bagian di turnamen sepakbola bergengsi Eropa, Liga Champions, pada musim ini. Kiprah manis pun berhasil ditunjukkannya hingga membawa FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar.

Erick Thohir

Bahkan, di laga terakhir fase grup yang menentukan nasib FC Copenhagen untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Kevin Diks tampil fantastis hingga menyabet status pemain terbaik. Bek 27 tahun itu memang menjadi pemain penting dalam kemenangan FC Copenhagen atas Galatasaray dengan skor 1-0 karena berhasil menjaga pertahanan dengan apik.

Tak ayal, sosok Kevin Diks kemudian ramai diharapkan bisa membela Timnas Indonesia. Sebab, dia memang punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang memiliki keturunan Ambon, Maluku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192367/ole_romeny_sakit_hati_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pssi-mSIF_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Ole Romeny: Saya Masih Sakit Hati!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/51/1660723/bekasi-barometer-olahraga-jabar-gotong-royong-modal-pertahankan-juara-porprov-2026-tim.webp
Bekasi Barometer Olahraga Jabar, Gotong Royong Modal Pertahankan Juara Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/30/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Kehilangan Patrick Kluivert, Bawa-Bawa Tekanan di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement