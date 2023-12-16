Maarten Paes Disebut Erick Thohir, PSSI Menyerah Kejar Emil Audero?

PENJAGA gawang keturunan Indonesia, Maarten Paes, disebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masuk daftar pemain diaspora yang akan dinaturalisasi. Lantas, apakah PSSI sudah menyerah dalam mengejar kiper Inter Milan, Emil Audero?

Baru-baru ini, Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa Marteen Paes selaku kiper utama FC Dallas bersama gelandang SC Heerenveen, Thom Haye, masuk daftar calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi PSSI. Namun, pihaknya enggan terburu-buru.

"Lalu, kita juga masih menunggu Thom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, sama Marteen Paes kiper utama FC Dallas (MLS). Kita tunggu lah, jangan kesusu," ungkap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya, @erickthohir, Sabtu (16/12/2023).

Thom Haye memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo, dan neneknya dari Sulawesi. Sebelumnya, pemain 28 tahun kelahiran Belanda itu sempat blak-blakan ingin bermain untuk Timnas Indonesia.