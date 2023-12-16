Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Arema FC yang Diduga Masuk Seleksi Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Nomor 1 Dedik Setiawan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:19 WIB
3 Pemain Arema FC yang Diduga Masuk Seleksi Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Nomor 1 Dedik Setiawan!
Timnas Indonesia akan berjuang di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Arema FC yang diduga masuk seleksi Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Piala Asia 2023 sendiri bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di Grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal melawan Irak pada matchday pertama Grup D di Ahmad bin Ali Stadium, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Setelah itu, skuad Garuda bersua Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Terakhir, Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat kontra tim terkuat di Asia yakni Jepang pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Sebelum itu, Timnas Indonesia akan mengagendakan pemusatan latihan (TC) di Turki mulai 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Ada tiga laga uji coba yang dijalani skuad Garuda melawan Libya pada 2 Januari dan 5 Januari serta Iran pada 9 Januari 2024.

PSSI sendiri telah mendaftarkan 50 pemain ke skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dari 50 nama itu, nantinya hanya ada 23 pemain saja yang dibawa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Qatar.

Menariknya, ada bocoran tiga pemain Arema FC masuk daftar pemain yang akan diseleksi untuk Piala Asia 2023. Bocoran itu disampaikan oleh Wearemania.net.

Halaman:
1 2
      
