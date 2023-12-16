Hasil Perempatfinal Piala Dunia Antarklub 2023: Al Ahly vs Al Ittihad 3-1, Leon vs Urawa Reds 0-1

HASIL perempatfinal Piala Dunia Antarklub 2023 sudah diketahui. Dari dua pertandingan ronde kedua Piala Dunia Antarklub 2023 yang dimainkan tadi malam, Al Ahly berhasil mengalahkan Al Ittihad dengan skor 3-1, sedangkan Leon kalah dari Urawa Reds lewat skor 0-1.

Sang juara Liga Champions Asia musim lalu, Urawa Reds sukses mengalahkan Leon, wakil CONCACAF. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Prince Abdullah al-Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (15/12/2023) malam WIB.

Adalah Alex Schalk yang menjadi pahlawan kemenangan Urawa Reds usai mencetak gol tunggal pada menit ke-78. Kemenangan ini membuat klub Jepang tersebut lolos ke semifinal dan akan menghadapi Manchester City, wakil Eropa.

Sementara itu, Al Ahly yang mewakili Afrika sukses mengalahkan Al Ittihad dengan skor 3-1. Laga tersebut digelar di Stadion King Abdullah Sports City, pada Sabtu 16 Desember 2023 dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Al Ahly dicetak oleh Ali Maaloul (21' P), Hussein El Shalat (59'), dan Eman Ashour (62'). Sementara itu, Al Ittihad hanya bisa membalas satu gol lewat Karim Benzema (90+2').

Dengan hasil ini, Al Ahly berhak lolos ke semifinal. Di empat besar, klub asal Mesir ini akan ditantang oleh wakil CONMEBOL, yakni Fluminense. Fluminense mendapat keistimewaan untuk langsung lolos ke babak semifinal Piala Dunia Antarklub 2023.