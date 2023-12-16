Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Terancam Tanpa Ernando Ari di Piala Asia 2023: Kehilangan Bintang Penting Sebelum Perang Besar Lawan Vietnam?

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ledek cederanya kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, jelang Piala Asia 2023. Mereka menyebut Timnas Indonesia kehilangan bintang penting sebelum perang besar melawan Timnas Vietnam.

Ya, kabar buruk datang untuk Timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Kiper andalan Shin Tae-yong, Ernando Ari mengalami cedera saat membela klubnya, yakni Persebaya Surabaya.

Ernando Ari dikabarkan mengalami cedera engkel saat melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pada 12 Desember 2023. Akibat cedera itu, Ernando bahkan harus absen membela Persebaya pada akhir pekan ini untuk melawan Persikabo 1973.

Kabar ini pun jadi sorotan media Vietnam, Soha.vn. Pasalnya, kehadiran Ernando penting bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Ajang itu akan dihelat di Qatar mulai 12 Januari 2024.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia sendiri masuk Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Duel Timnas Indonesia vs Vietnam sendiri akan digelar pada 19 Januari 2024.

“Jelang turnamen akbar itu, Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong tiba-tiba mendapat kabar kurang sedap. Kiper nomor satu tim itu terkini, Ernando Ari, mengalami cedera pada 12 Desember saat bermain untuk klubnya, Persebaya Surabaya, menghadapi Persis Solo,” tulis Soha.vn, dikutip Jumat (15/12/2023).

“Ernando Ari mengalami nyeri engkel parah sehingga harus meninggalkan lapangan pada menit 73. Masih belum diketahui pasti kondisi cedera kiper tersebut. Namun, cedera pergelangan kaki adalah jenis cedera yang membutuhkan waktu relatif lama bagi pemain untuk pulih,” lanjutnya.

“Saat ini, para pakar dan suporter Indonesia juga sangat khawatir dengan peluang Ernando Ari tampil di Piala Asia 2023. Andai kiper tersebut tak bisa bertarung bersama Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong terpaksa mengandalkan kiper nomor dua, Nadeo Argawinata. Namun, belakangan ini performa Nadeo Argawinata kurang bagus,” tulis Soha.vn.