Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Terancam Tanpa Ernando Ari di Piala Asia 2023: Kehilangan Bintang Penting Sebelum Perang Besar Lawan Vietnam?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:01 WIB
Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Terancam Tanpa Ernando Ari di Piala Asia 2023: Kehilangan Bintang Penting Sebelum Perang Besar Lawan Vietnam?
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ledek cederanya kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, jelang Piala Asia 2023. Mereka menyebut Timnas Indonesia kehilangan bintang penting sebelum perang besar melawan Timnas Vietnam.

Ya, kabar buruk datang untuk Timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Kiper andalan Shin Tae-yong, Ernando Ari mengalami cedera saat membela klubnya, yakni Persebaya Surabaya.

Ernando Ari

Ernando Ari dikabarkan mengalami cedera engkel saat melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pada 12 Desember 2023. Akibat cedera itu, Ernando bahkan harus absen membela Persebaya pada akhir pekan ini untuk melawan Persikabo 1973.

Kabar ini pun jadi sorotan media Vietnam, Soha.vn. Pasalnya, kehadiran Ernando penting bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Ajang itu akan dihelat di Qatar mulai 12 Januari 2024.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia sendiri masuk Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Duel Timnas Indonesia vs Vietnam sendiri akan digelar pada 19 Januari 2024.

“Jelang turnamen akbar itu, Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong tiba-tiba mendapat kabar kurang sedap. Kiper nomor satu tim itu terkini, Ernando Ari, mengalami cedera pada 12 Desember saat bermain untuk klubnya, Persebaya Surabaya, menghadapi Persis Solo,” tulis Soha.vn, dikutip Jumat (15/12/2023).

“Ernando Ari mengalami nyeri engkel parah sehingga harus meninggalkan lapangan pada menit 73. Masih belum diketahui pasti kondisi cedera kiper tersebut. Namun, cedera pergelangan kaki adalah jenis cedera yang membutuhkan waktu relatif lama bagi pemain untuk pulih,” lanjutnya.

“Saat ini, para pakar dan suporter Indonesia juga sangat khawatir dengan peluang Ernando Ari tampil di Piala Asia 2023. Andai kiper tersebut tak bisa bertarung bersama Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong terpaksa mengandalkan kiper nomor dua, Nadeo Argawinata. Namun, belakangan ini performa Nadeo Argawinata kurang bagus,” tulis Soha.vn.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.jpg
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/winger_muda_atalanta_marco_palestra_foto_ig_ma.jpg
Empat Wonderkid Masuk Radar Inter Milan, Salah Satunya Penerus Dumfries 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement