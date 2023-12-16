Thomas Doll Sebut Kemenangan Persija Jakarta atas PSS Sleman Jadi Kado Ultah The Jakmania

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mempersembahkan kemenangan 1-0 atas PSS Sleman di laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 untuk The Jakmania. Sebab, suporter setia Macan Kemayoran itu tengah merayakan hari ulang tahunnya.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023) malam WIB. Gol tunggal tuan rumah dicetak Ondrej Kudela lewat titik penalti di penghujung laga.

Kemenangan yang sangat manis karena dengan begitu Persija menutup 2023 dengan tiga poin. Selain itu, hasil manis juga menjadi kado bagi The Jakmania yang berulang tahun ke-26 pada 19 Desember 2023.

Doll mengungkapkan kemenangan ini untuk The Jakmania. Juru taktik asal Jerman itu sangat senang karena Persija bisa memberikan kado yang indah untuk kelompok suporter tercintanya.

“Saya ingin mengatakan kemenangan ini adalah untuk Jakmania, karena pada 19 Desember mereka berulang tahun. Jadi kami ingin memberikan hadiah, saya sangat senang dengan hasil ini,” kata Doll dalam jumpa pers usai laga, Sabtu (16/12/2023).

Kendati meraih kemenangan, Doll melihat ini bukan permainan terbaik Persija. Menurutnya, Marko Simic cs masih belum bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Namun secara keseluruhan dia puas karena bisa tampil dominan.