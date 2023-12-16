Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Sebut Kemenangan Persija Jakarta atas PSS Sleman Jadi Kado Ultah The Jakmania

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:23 WIB
Thomas Doll Sebut Kemenangan Persija Jakarta atas PSS Sleman Jadi Kado Ultah The Jakmania
Thomas Doll mempersembahkan kemenangan Persija Jakarta 1-0 atas PSS Sleman untuk The Jakmania (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mempersembahkan kemenangan 1-0 atas PSS Sleman di laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 untuk The Jakmania. Sebab, suporter setia Macan Kemayoran itu tengah merayakan hari ulang tahunnya.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023) malam WIB. Gol tunggal tuan rumah dicetak Ondrej Kudela lewat titik penalti di penghujung laga.

Skuad Persija Jakarta merayakan gol ke gawang PSS Sleman (Foto: Instagram/@persija)

Kemenangan yang sangat manis karena dengan begitu Persija menutup 2023 dengan tiga poin. Selain itu, hasil manis juga menjadi kado bagi The Jakmania yang berulang tahun ke-26 pada 19 Desember 2023.

Doll mengungkapkan kemenangan ini untuk The Jakmania. Juru taktik asal Jerman itu sangat senang karena Persija bisa memberikan kado yang indah untuk kelompok suporter tercintanya.

“Saya ingin mengatakan kemenangan ini adalah untuk Jakmania, karena pada 19 Desember mereka berulang tahun. Jadi kami ingin memberikan hadiah, saya sangat senang dengan hasil ini,” kata Doll dalam jumpa pers usai laga, Sabtu (16/12/2023).

Kendati meraih kemenangan, Doll melihat ini bukan permainan terbaik Persija. Menurutnya, Marko Simic cs masih belum bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Namun secara keseluruhan dia puas karena bisa tampil dominan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661153/bungkam-tuan-rumah-thailand-43-timnas-futsal-indonesia-juara-asean-u16-boys-championship-2025-vrd.webp
Bungkam Tuan Rumah Thailand 4-3, Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN U16 Boys' Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_19_gagal_meraih_gelar_ju.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Runner-up Piala AFF 2025 usai Takluk dari Thailand di Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement