Akui Inter Milan Kandidat Kuat Juara Liga Italia 2023-2024, Massimiliano Allegri Pesimis dengan Juventus?

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengakui Inter Milan sebagai kandidat kuat juara Liga Italia 2023-2024. Allegri berkata seperti itu bukan karena pesimis Juventus bisa juara, namun karena ia tahu Inter memiliki kekuatan untuk memenangkan scudetto musim ini.

Allegri jelas akan berusaha menghalangi Inter meraih Liga Italia 2023-2024. Hanya saja ia merasa Juventus perlu kerja lebih keras lagi jika ingin menjadi juara di musim ini.

Kedua kesebelasan tersebut saat ini memang sedang bersaing ketat dalam merebutkan posisi puncak di papan klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Inter Milan sedang berada di puncak dengan koleksi 38 poin, sedangkan Juventus di urutan dua dengan mengoleksi 36 poin.

Allegri pun sadar bahwa Inter Milan lebih difavoritkan untuk meraih gelar juara di musim ini. Namun, hal itu bukan berarti Juventus diam. Pelatih asal Italia ini mengatakan bahwa Si Nyonya Tua -julukan Juventus- akan berjuang maksimal demi merebut gelar juara.

“Kami tahu bahwa Inter adalah favorit. Mereka adalah tim yang dibangun untuk memenangkan liga. Presiden Zhang juga mengatakan bahwa tujuannya adalah bintang kedua,” kata Allegri, dilansir dari Football Italia, Sabtu (16/12/2023).

“Kita harus bekerja untuk menjadi lebih baik tanpa merasa puas. Liga adalah jalan yang harus dikelola dengan keseimbangan,” terangnya.