HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bukan ke Timnas Brasil, Carlo Ancelotti Bakal Teken Kontrak Baru dengan Real Madrid

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:23 WIB
Bukan ke Timnas Brasil, Carlo Ancelotti Bakal Teken Kontrak Baru dengan Real Madrid
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Masa depan Carlo Ancelotti sebagai juru taktik perlahan terungkap. Kabar baik pun datang untuk Real Madrid karena Carlo Ancelotti dikabarkan bakal segera meneken kontrak baru dengan klub raksasa Liga Spanyol itu ketimbang mendekat untuk menjadi pelatih anyar Timnas Brasil.

Setelah sukses dalam periode pertamanya, Ancelotti kembali melatih Madrid pada musim panas 2021. Sejak itu, dia kembali membawa kejayaan bagi timnya, termasuk gelar juara Liga Champions dan Liga Spanyol 2021-2022.

Carlo Ancelotti

Pada musim lalu, Ancelotti kehilangan dua gelar tersebut. Namun, dia sukses mempersembahkan gelar Piala Dunia Antar Klub 2022-2023, Piala Super Eropa 2022, dan Copa del Rey 2022-2023.

Pada musim ini, Los Blancos -julukan Madrid- berhasil melenggang ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup. Mereka pun berada di peringkat dua klasemen Liga Spanyol 2023-2024, hanya berbeda dua poin saja dari sang pemuncak klasemen, Girona.

Kehebatannya dalam menjaga lingkungan yang positif bagi para pemainnya di ruang ganti menjadi salah satu hal yang dipuji oleh para pemainnya. Bahkan, mereka menyebut keharmonisan tim menjadi salah satu faktor utama dalam kesuksesan mereka di bawah asuhan Ancelotti.

Bagaimanapun, hasil di akhir musim menjadi faktor utama yang akan menentukan nasib seorang pelatih di sebuah klub. Termasuk Ancelotti, yang terkadang terlihat sangat kuat bersama Madrid, tetapi juga pernah mengalami penurunan performa.

Akan tetapi, Marca melaporkan pada Sabtu (16/12/2023), bahwa nasib Ancelotti tak akan dipengaruhi oleh hasil yang akan didapatkannya pada akhir musim ini meski kontraknya baru akan habis pada musim panas tahun depan. Dia akan segera memperbarui kontraknya dengan Madrid.

Halaman:
1 2
      

