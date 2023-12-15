Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Sir Alex Ferguson, Inilah Sosok Pelatih Terbaik Menurut Cristiano Ronaldo

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:47 WIB
Bukan Sir Alex Ferguson, Inilah Sosok Pelatih Terbaik Menurut Cristiano Ronaldo
Bukan Sir Alex Ferguson pelatih terbaik menurut Cristiano Ronaldo (Foto: Premier League)
A
A
A

BUKAN Sir Alex Ferguson, inilah sosok pelatih terbaik menurut Cristiano Ronaldo. Bagaimana tidak, CR7 secara mengejutkan menyebut pria asal Skotlandia itu bukanlah pelatih terbaiknya.

Pemain asal Portugal ini juga secara mengejutkan menolak Ferguson ketika diminta menyebutkan nama pelatih favoritnya. Superstar Al Nassr malah memilih mantan bos Real Madrid Jose Mourinho sebagai pelatih terhebat yang pernah bekerja bersamanya.

Jose Mourinho

"Saya akan menempatkan dia di posisi teratas, saya selalu mengatakan itu. Saya telah bermain untuk begitu banyak pelatih hebat, namun Jose Mourinho adalah seorang pemikir besar yang analitis, dia melakukan segalanya dengan sangat rinci," ujar Ronaldo, dikutip dari Mirror, Jumat (15/12/2023).

Di luar itu, Mourinho juga pernah memberikan beberapa pujian tinggi untuk Cristiano Ronaldo. Menurutnya, level pemain berusia 38 tahun itu sama pentingnya seperti Zinedine Zidane untuk Prancis.

"Ronaldo adalah pemain yang luar biasa. Ini seperti Zinedine Zidane untuk Prancis, tidak akan ada yang lain. Dia luar biasa, dia adalah mesin pencetak gol," puji Mou.

Halaman:
1 2
      
