Bomber Vietnam Nguyen Cong Phuong Dirumorkan Absen di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Diuntungkan?

BOMBER Timnas Vietnam Nguyen Cong Phuong dirumorkan absen dari Piala Asia 2023. Absennya sang penyerang bisa saja menguntungkan Timnas Indonesia yang akan berjumpa di fase grup.

Cong Phuong merupakan salah satu penyerang senior di skuad The Golden Stars. Pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatatkan total 50 caps sejak debutnya pada 2015.

Phuong juga berhasil mencatatkan 11 gol dan mempersembahkan satu gelar Piala AFF untuk Timnas Vietnam. Namun belakangan, dia jarang dipanggil karena tidak menjadi pilihan utama pelatih Phillipe Troussier.

Terakhir kali Phuong disertakan oleh Timnas Vietnam adalah saat berhadapan dengan Timnas Palestina pada September 2023. Kini, menurut laporan The Thao 247, dia kembali tidak dipanggil dalam daftar 50 pemain awal untuk Piala Asia 2023.

“Menurut informasi yang ada, ahli strategi Perancis terus menghapus nama Cong Phuong dari daftar ini. Artinya Cong Phuong dipastikan absen di Piala Asia mendatang,” tulis laporan The Thao 247, dikutip pada Jumat (15/12/2023).