Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bomber Vietnam Nguyen Cong Phuong Dirumorkan Absen di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Diuntungkan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:32 WIB
Bomber Vietnam Nguyen Cong Phuong Dirumorkan Absen di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia Diuntungkan?
Nguyen Cong Phuong dikabarkan absen membela Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: The Thao 247)
A
A
A

BOMBER Timnas Vietnam Nguyen Cong Phuong dirumorkan absen dari Piala Asia 2023. Absennya sang penyerang bisa saja menguntungkan Timnas Indonesia yang akan berjumpa di fase grup.

Cong Phuong merupakan salah satu penyerang senior di skuad The Golden Stars. Pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatatkan total 50 caps sejak debutnya pada 2015.

Nguyen Cong Phuong

Phuong juga berhasil mencatatkan 11 gol dan mempersembahkan satu gelar Piala AFF untuk Timnas Vietnam. Namun belakangan, dia jarang dipanggil karena tidak menjadi pilihan utama pelatih Phillipe Troussier.

Terakhir kali Phuong disertakan oleh Timnas Vietnam adalah saat berhadapan dengan Timnas Palestina pada September 2023. Kini, menurut laporan The Thao 247, dia kembali tidak dipanggil dalam daftar 50 pemain awal untuk Piala Asia 2023.

“Menurut informasi yang ada, ahli strategi Perancis terus menghapus nama Cong Phuong dari daftar ini. Artinya Cong Phuong dipastikan absen di Piala Asia mendatang,” tulis laporan The Thao 247, dikutip pada Jumat (15/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/51/1660723/bekasi-barometer-olahraga-jabar-gotong-royong-modal-pertahankan-juara-porprov-2026-tim.webp
Bekasi Barometer Olahraga Jabar, Gotong Royong Modal Pertahankan Juara Porprov 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/winger_muda_atalanta_marco_palestra_foto_ig_ma.jpg
Empat Wonderkid Masuk Radar Inter Milan, Salah Satunya Penerus Dumfries 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement