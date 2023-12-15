Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Tanda Kevin Diks Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 OTW Jakarta!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:30 WIB
4 Tanda Kevin Diks Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 OTW Jakarta!
Berikut 4 tanda Kevin Diks segera perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

SEBANYAK tanda Kevin Diks segera perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Diks yang memiliki darah Indonesia-Belanda, diharapkan pencinta sepakbola Tanah Air mau memperkuat Timnas Indonesia.

Secara pengalaman bermain sepakbola profesional, Kevin Diks tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Pesepakbola 27 tahun ini tercatat memenangkan enam trofi di kompetisi sepakbola Eropa, termasuk dua gelar Liga Denmark.

Pemain yang satu ini telah mengemas 15 penampilan di kompetisi antarklub Eropa paling prestisius di Eropa, Liga Champions. Terbaru, Kevin Diks masuk Best XI di matchday keenam Fase Grup Liga Champions 2023-2024! Lantas, apa saja tanda-tanda Kevin Diks bakal memperkuat Timnas Indonesia?

Berikut 4 tanda Kevin Diks segera memperkuat Timnas Indonesia:

4. Dibocorkan Bung Ropan

Kevin Diks

Medio Oktober 2023, pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, membocorkan bahwa PSSI tengah mendekati Kevin Diks. Hal itu diungkap Bung Ropan –sapaan akrab Ronny Pangemanan– di kolom komentar Channel YouTube-nya, Bung Ropan.

"Masih Jay dan Nathan. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Diks," kata Bung Ropan menjawab pertanyaan netizen seputar siapa pemain keturunan selanjutnya yang diproses PSSI.

3. Exco PSSI Diduga Keceplosan

Arya Sinulingga diduga sebut nama Kevin Diks

Exco PSSI, Arya Sinulingga, diduga keceplosan dengan menyebut Kevin Diks sebagai pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Hal itu diduga diungkapkan Arya Sinulingga ketika berbicara dengan Nathan Tjoe-A-On, kelar laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Obrolan tersebut kemudian diunggah Arya Sinulingga di akun Instagram-nya sehingga menarik perhatian netizen. "Pada ngeh coba didengar baik-baik pak Arya di awal-awal didetik 1-4 bilang "KEVIN DIKS" COPENHAGEN," tulis komentar salah satu netizen mengomentari video di Instagram Arya Sinulingga.

Halaman:
1 2
      
