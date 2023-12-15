Jelang Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Konfirmasi Timnas Indonesia Bakal Jajal Kekuatan Iran di Qatar

BEKASI - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengonfirmasi skuad Garuda bakal menjajal kekuatan Iran saat menjalani pemusatan latihan (TC). Tentunya laga bertajuk uji coba itu menjadi persiapan bagi Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia 2023 pada tahun depan.

Seperti yang diketahui skuad Garuda tergabung di Grup D Piala Asia 2023, yang mana berisikan Timnas Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Jelang menghadapi kompetisi Piala Asia 2023 itu, Shin Tae-yong mengatakan tim asuhannya dipastikan tetap melawan Iran dalam rangkaian persiapan yang sudah disusun. Sebab, PSSI dan federasi sepak bola Iran sudah melakukan penjajakan.

"Setahu saya tetap jadi (timnas melawan Iran) pada tanggal 9 Januari. Sejauh ini federasi ada koordinasi dengan federasi Iran. Laga akan dimainkan di Doha," kata Shin Tae-yong di Bekasi, Jumat (15/12/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya lebih dahulu digandakan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023. TC itu akan diikuti 30 pemain dari 50 nama yang didaftarkan untuk Piala Asia.