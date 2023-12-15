Menggila Bareng Real Madrid, Jude Bellingham Disamakan dengan Zinedine Zidane

JUDE Bellingham disamakan dengan Zinedine Zidane sebagai gelandang serang predator Real Madrid. Hal itu diungkapkan mantan pelatih Celtic FC sekaligus eks pemain Manchester City, Neil Lennon.

Didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023, Jude Bellingham telah menampilkan permainan yang gacor bersama Real Madrid musim ini. Gelandang serang 20 tahun itu membantu Los Blancos menyapu bersih semua laga fase grup Liga Champions 2023-2024 dengan kemenangan.

Dalam laga terakhir fase Grup Liga Champions 2023-2024, Jude Bellingham memberi assist di menit-menit akhir dalam kemenangan 3-2 Real Madrid atas Union Berlin. Pemain Timnas Inggris itu memberi umpan untuk gol Dani Ceballos pada menit ke-89.

Jude Bellingham total menyumbang 4 gol dan 3 assist dalam lima pertandingan Liga Champions 2023-2024. Jude Bellingham juga tampil klinis di Liga Spanyol 2023-2024, dengan mencetak 12 gol dalam 14 laga, yang berarti berkontribusi 21 gol dalam 19 laga di semua kompetisi.

Penampilan ciamik Jude Bellingham membuat Neil Lennon takjub. Ia memuji segala bakat yang dimiliki sang gelandang setinggi langit. Bahkan, ia menyamakan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane, mantan pemain Real Madrid dalam periode 2001-2006.

“Dia (Jude Bellingham) memiliki segalanya. Anda berbicara tentang Zidane, dia mengingatkan saya kepada dia,” kata Lennon kepada TNT Sports, dikutip dari Euro Sport.