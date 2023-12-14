Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Berguna di Manchester United, Donny Van De Beek Selamatkan Karier di Eintracht Frankfurt?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |02:04 WIB
Tak Berguna di Manchester United, Donny Van De Beek Selamatkan Karier di Eintracht Frankfurt?
Donny Van De Beek selalu dicadangkan di Manchester United (Foto: REUTERS)
A
A
A

TAK berguna di Manchester United, Donny Van De Beek mungkin akan gabung Eintracht Frankfurt. Karier sang gelandang asal Belanda merosot tajam semenjak gabung Manchester United.

Van De Beek meninggalkan Ajax Amsterdam untuk Manchester United pada musim panas 2020. Dia tiba ketika Ole Gunnar Solskjaer menjabat sebagai pelatih pada saat itu.

Donny Van De Beek

Di musim perdananya, Van De Beek hanya mampu mengemas satu gol dan satu assist dalam 19 laga di Liga Inggris. Kemudian, penampilannya bersama Man United di Liga Inggris tak pernah lebih dar 10 kali di setiap musimnya.

Man United pernah meminjamkan Van De Beek ke Everton. Namun tidak ada perubahan signifikan, pemain berposisi gelandang ini hanya tampil sebanyak tujuh kali di Liga Inggris 2022-2023.

Setelah Everton gagal mengembalikan performa Van De Beek, kini timbul rumor Eintracht Frankfurt sebagai kandidat klub yang akan menyelamatkan kariernya. Frankfurt tertarik mendatangkan Van De Beek dengan status pinjaman.

Jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano mengonfirmasi Van De Beek akan meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat. Pewarta asal Italia itu juga mengabarkan kedua klub sudah memulai tahap negosiasi.

Halaman:
1 2
      
