HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gugur di Fase Grup Liga Champions 2023-2024, Manchester United Lanjut Dibantai Liverpool di Liga Inggris?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:29 WIB
Gugur di Fase Grup Liga Champions 2023-2024, Manchester United Lanjut Dibantai Liverpool di Liga Inggris?
Manchester United tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

GUGUR di fase grup Liga Champions 2023-2024, Manchester United lanjut dibantai Liverpool di Liga Inggris? Pasalnya, Man United harus langsung bersiap melawan sang pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024, yakni Liverpool, karena akan bersua di Stadion Anfield pada Minggu 17 Desember 2023 pukul 23.30 WIB.

Ya, Manchester United baru saja tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. Hal itu terjadi usai pasukan Erik Ten Hag tumbang dari Bayern Munich di laga terakhir Grup A Liga Champions 2023-2024.

Manchester United

Dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB itu, Man United memang tak bisa berbuat banyak. Mereka pun kebobolan di menit ke-70 lewat aksi Kingsley Coman. Setelah itu, Man United tak bisa membalas gol itu hingga akhir laga.

Kekalahan ini membuat Man United dipastikan gugur di fase grup Liga Champions 2023-2024. Pasalnya, mereka finis di dasar klasemen akhir Grup A dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 6 laga yang dijalani.

Dua tiket ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 pun dipastikan menjadi milik Bayern Munich dan juga FC Copenhagen. Bayern Munich sendiri keluar sebagai juara grup, sementara Kevin Diks cs menjadi runner-up.

Usai mendapati pil pahit ini, Man United sendiri tak boleh terpuruk lama-lama. Pasalnya, mereka sudah dinanti laga sulit lainnya pada akhir pekan ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
