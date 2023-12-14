Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bandingkan Para Pemain Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang Tampil di Liga Inggris

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |00:02 WIB
Media Vietnam Bandingkan Para Pemain Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang Tampil di Liga Inggris
Timnas Indonesia diperkuat tiga pemain yang tampil di Liga Inggris di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, bandingkan para pemain Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang tampil di Liga Inggris. Menurut mereka, kualitas para pemain Timnas Indonesia tertinggal jauh dari para bintang Jepang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Menjelang turnamen, PSSI telah menaturalisasi Justin Hubner yang merupakan pemain dari tim Wolverhampton Wanderers U-21.

Justin Hubner

Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes diharapkan menyusul dalam waktu dekat. Nathan merupakan bek Swansea City selagi Idzes bermain di Venezia, klub Serie B Liga Italia.

Dengan hadirnya Nathan dan Hubner, maka akan ada tiga pemain Timnas Indonesia yang tampil di kancah sepakbola Inggris. Sebelumnya, sudah ada Elkan Baggott, bek dari Ipswich Town, tim kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 atau Divisi Championship 2023-2024.

Timnas Indonesia tergabung dalam Grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Meski memiliki sejumlah pemain berlabel pemain Liga Inggris, media Vietnam Soha VN memperingatkan bahwa kualitas Timnas Indonesia masih tertinggal jauh dari Timnas Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660155/transformasi-kevin-diks-di-bundesliga-dari-awal-yang-sulit-hingga-jadi-eksekutor-maut-gladbach-jvw.webp
Transformasi Kevin Diks di Bundesliga: Dari Awal yang Sulit hingga Jadi Eksekutor Maut Gladbach
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/marc_marquez_digotong_staf_tim_ducati_lenovo_usai.jpg
Bukan Soal Uang, Marc Marquez Disebut Nyaman Total Bersama Ducati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement