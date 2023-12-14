Media Vietnam Bandingkan Para Pemain Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang Tampil di Liga Inggris

Timnas Indonesia diperkuat tiga pemain yang tampil di Liga Inggris di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha VN, bandingkan para pemain Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang tampil di Liga Inggris. Menurut mereka, kualitas para pemain Timnas Indonesia tertinggal jauh dari para bintang Jepang.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Menjelang turnamen, PSSI telah menaturalisasi Justin Hubner yang merupakan pemain dari tim Wolverhampton Wanderers U-21.

Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes diharapkan menyusul dalam waktu dekat. Nathan merupakan bek Swansea City selagi Idzes bermain di Venezia, klub Serie B Liga Italia.

Dengan hadirnya Nathan dan Hubner, maka akan ada tiga pemain Timnas Indonesia yang tampil di kancah sepakbola Inggris. Sebelumnya, sudah ada Elkan Baggott, bek dari Ipswich Town, tim kasta kedua Liga Inggris 2023-2024 atau Divisi Championship 2023-2024.

Timnas Indonesia tergabung dalam Grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Meski memiliki sejumlah pemain berlabel pemain Liga Inggris, media Vietnam Soha VN memperingatkan bahwa kualitas Timnas Indonesia masih tertinggal jauh dari Timnas Jepang.