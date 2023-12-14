Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Inter Milan hingga PSG Berpeluang Lawan Tim Kuat!

JADWAL drawing 16 besar Liga Champions 2023-2024 dipastikan akan berlangsung pada Senin 18 Desember 2023. Drawing tersebut berpotensi menyajikan laga-laga menarik sebab tim-tim seperti Inter Milan, Napoli, hingga PSG berpotensi menghadapi tim-tim besar.

Seperti yang diketahui, fase grup Liga Champions 2023-2024 baru saja berakhir dini hari tadi, Kamis (14/12/2023). Hasilnya sudah terpilih 16 tim yang bakal bersaing merebut tiket ke babak perempatfinal.

16 tim tersebut terdiri dari 8 juara grup dan 8 runner-up. Nantinya juara grup akan berjumpa runner-up, namun tim yang dari asosiasi dan grup yang sama belum bisa saling berjumpa di babak 16 besar ini.

Itu berarti Bayern Munich yang merupakan juara Grup A takkan bisa melawan RB Leipzig yang merupakan runner-up Grup G di babak 16 besar nanti. Namun, bila melihat dari 16 tim yang lolos, hanya Bayern dan RB Leipzig yang memungkinkan skenario satu asosiasi berjumpa di 16 besar.

Sebab sisanya sang juara grup bisa melawan siapa pun karena tidak ada yang satu asosiasi lagi. Menariknya, para penghuni seeds juara grup merupakan tim-tim yang dijagokan untuk menjadi juara di Liga Champions musim ini, sebut saja seperti Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, dan Barcelona.

Sementara penghuni kelompok runner-up diisi oleh Copenhagen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter Milan, Lazio, Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig, hingga FC Porto. Terlihat dari penghuni slot runner-up tersebut, Napoli, Inter, dan PSG berpotensi menghadirkan laga big match karena akan melawan tim kuat dari seed juara grup.