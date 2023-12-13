Pesan Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC, Jelang Lawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024

JAKARTA – Rekrutan anyar Bhayangkara FC, Radja Nainggolan, memberi pesan khusus kepada timnya jelang melawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024. Dia menekankan Bhayangkara FC agar harus menang saat berhadapan melawan Persita Tangerang pada akhir pekan ini.

Bagi Radja Nainggolan, Bhayangkara FC perlu meraih kemenangan jika ingin bangkit. Pasalnya kini, Bhayangkara FC masih terpuruk di klasemen sementara Liga 1 2023-2023.

"Saya pikir kami perlu memenangkan pertandingan ini dan kemudian ya, kami bisa istirahat dengan mudah dan kami bisa bekerja lebih baik di bagian kedua liga," ujar Radja usai latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Sejauh ini, Bhayangkara masih terpuruk zona degradasi. Mereka pun terancam turun kasta musim depan jika tak segera berbenah.

The Guardian baru mencatatkan satu kemenangan, sembilan imbang, dan 12 kekalahan di 22 laga yang dijalani. Mereka terpaut tiga poin dari Persikabo 1973 yang berada satu tingkat di atas dalam zona degradasi, 12 berbanding 15 poin.