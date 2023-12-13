Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pesan Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC, Jelang Lawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:02 WIB
Pesan Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC, Jelang Lawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024
Radja Nainggolan siap membela Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

JAKARTA – Rekrutan anyar Bhayangkara FC, Radja Nainggolan, memberi pesan khusus kepada timnya jelang melawan Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024. Dia menekankan Bhayangkara FC agar harus menang saat berhadapan melawan Persita Tangerang pada akhir pekan ini.

Bagi Radja Nainggolan, Bhayangkara FC perlu meraih kemenangan jika ingin bangkit. Pasalnya kini, Bhayangkara FC masih terpuruk di klasemen sementara Liga 1 2023-2023.

Radja Nainggolan

"Saya pikir kami perlu memenangkan pertandingan ini dan kemudian ya, kami bisa istirahat dengan mudah dan kami bisa bekerja lebih baik di bagian kedua liga," ujar Radja usai latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Sejauh ini, Bhayangkara masih terpuruk zona degradasi. Mereka pun terancam turun kasta musim depan jika tak segera berbenah.

The Guardian baru mencatatkan satu kemenangan, sembilan imbang, dan 12 kekalahan di 22 laga yang dijalani. Mereka terpaut tiga poin dari Persikabo 1973 yang berada satu tingkat di atas dalam zona degradasi, 12 berbanding 15 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Persib vs PSM! Teja Paku Alam Pasang Alarm Fokus Demi Kejar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement