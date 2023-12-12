Betis Membaik, Radja Nainggolan Berpotensi Debut di Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang

BETIS membaik, Radja Nainggolan berpotensi debut di laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang. Namun, sang gelandang keturunan Indonesia asal Belgia mengaku masih kerap merasakan nyeri.

Radja Nainggolan telah ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada Lapangan ABC Senayan, Selasa (12/12/2023) sore WIB. Dia terlihat mengikuti sesi latihan dengan baik.

Dia tampak aktif bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Radja pun berharap bisa debut bersama The Guardian -julukan Bhayangkara FC- pekan ini.

Meski demikian, eks penggawa AS Roma dan Inter Milan itu mengaku masih merasakan sedikit nyeri di bagian betisnya. Namun persoalan itu tidak menjadi masalah baginya saat ini.

"Kondisi saya, Ya, oke, saya bisa bermain dengan bola dan saya merasa baik. Saya merasa cukup baik. Sedikit nyeri di betis saya, namun masih terasa sedikit nyeri. Tapi keadaannya menjadi lebih baik dan saya berharap pada hari Minggu saya bisa bermain," ungkapnya usai latihan.