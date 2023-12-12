Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang, Ini Motivasi Radja Nainggolan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:24 WIB
Jelang Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang, Ini Motivasi Radja Nainggolan
Radja Nainggolan berlatih bersama skuad Bhayangkara FC (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
JELANG laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang, ini motivasi Radja Nainggolan. Eks gelandang Inter Milan itu mengatakan tentang perlunya bermain sempurna pada setiap laga.

The Guardians – julukan Bhayangkara – kini tersungkur di zona degradasi klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Menurut Nainggolan, hal itu disebabkan oleh banyaknya kesalahan sendiri yang diperbuat oleh Bhayangkara.

Radja Nainggolan

"Karena kamu tahu, aku menyukai kesempurnaan. Saya pikir tim yang berada di posisi terakhir, sulit, sulit membuat kesalahan. Jadi saya ingin kesempurnaan. Meski seperti pemain asing, mereka harus melakukan segalanya dengan baik," ungkapnya usai latihan di Lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Radja juga memandang jika ingin menyelamatkan tim, para pemain harus tampil sempurna. Eks penggawa AS Roma itu pun melihat Bhayangkara FC masih belum memenuhi ekspektasi tersebut.

"Karena jika ingin menyelamatkan tim, Anda harus tampil sempurna. Dan sampai saat ini tim tersebut belum sempurna," lanjutnya.

Sejak tiba di Indonesia dan resmi dikontrak Bhayangkara FC, Radja bertekad untuk membantu tim selamat dari degradasi. Namun dia tidak ingin sendiri berjuang.

Seluruh pemain Bhayangkara juga diharapkan bisa memberikan performa yang sempurna. Jika berbuat kesalahan, para pemain harus bisa memberikan solusi atau ide yang bagus.

Halaman:
1 2
      
