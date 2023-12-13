Miris! Para Pemain Barcelona Dilarang Mandi di Fasilitas Latihan Klub, Ternyata Ini Alasannya

Para pemain Barcelona dikabarkan dilarang mandi di fasilitas latihan klub karena kekeringan di Catalonia (Foto: REUTERS)

ADA alasan miris mengapa para pemain Barcelona tidak diperbolehkan mandi di fasilitas latihan klub. Sebab, daerah Catalonia sedang dilanda kekeringan terburuk sepanjang sejarah.

Dampak perubahan iklim begitu nyata di Catalonia. Padahal, Desember adalah waktunya musim dingin, namun salah satu kota di Spanyol ini malah krisis air.

Dilansir Euro News, Rabu (13/12/2023), waduk yang menyediakan air bersih bagi 6 juta warga Catalonia mengalami kekeringan. Waduk tersebut hanya terisi sebanyak 16 persen.

Barcelona selama ini mengandalkan desalinasi terbesar di Eropa untuk air minum. Pemerintah setempat bahkan mempertimbangkan untuk membatasi pasokan air untuk para warganya.

Adapun saat ini, konsumsi per liter air untuk satu kepala rumah tangga diturunkan dari 230 liter per hari menjadi 210 liter per hari. Jumlah itu masih kemungkinan berkurang lagi jika krisis tidak juga membaik.

Para pemain Barcelona turut merasakan dampaknya. Menurut Sport Bible, Frenkie De Jong dan kolega bahkan dilarang mandi menggunakan fasilitas klub, baik di stadion maupun di pusat latihan.