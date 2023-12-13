Liga Champions 2023-2024: Terancam Dipecat Jika PSG Kalah dari Borussia Dortmund, Luis Enrique Santai

DORTMUND – Luis Enrique terancam dipecat jika Paris Saint-Germain (PSG) menelan kekalahan dari Borussia Dortmund. Walau demikian, Enrique menanggapinya dengan santai.

Pertandingan hidup-mati akan dilakoni PSG saat bertandang ke markas Borussia Dortmund, Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Kamis (14/12/2023) pukul 03.00 WIB. Laga tersebut akan menentukan nasib Les Parisiens -julukan PSG.

PSG harus meraih kemenangan untuk mengamankan tiket babak 16 besar. Pasalnya, saat ini posisi Les Parisiens belum aman karena tertinggal tiga poin dari Dortmund, dan hanya unggul dua poin dari AC Milan dan Newcastle. Dua tim itu juga akan berhadapan pada dini hari nanti.

Andai menelan kekalahan dan salah satu dari dua tim itu menang, maka dipastikan PSG akan tersingkir dari Liga Champions. Skenario buruk ini tentu saja mengancam posisi pelatih Luis Enrique. Meski demikian, Enrique santai menghadapi kemungkinan buruk itu.

“Bersikaplah positif (tersenyum),” kata Enrique dikutip dari Culture PSG, Rabu (13/12/2023).

Di sisi lain, Enrique meyakini timnya bisa merebut tiga poin di Signal Iduna Park. Juru taktik asal Spanyol itu menegaskan PSG merasa tidak dalam tekanan untuk meraih kemenangan di kandang Borussia Dortmund.