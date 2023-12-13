Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Mikel Arteta Belum Berani Bicara Peluang Arsenal Juara

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:38 WIB
Liga Champions 2023-2024: Mikel Arteta Belum Berani Bicara Peluang Arsenal Juara
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

EINDHOVEN – Mikel Arteta belum berani berbicara soal peluang Arsenal menjuarai Liga Champions musim ini. Menurutnya, yang terpenting pasukannya bisa memenangkan setiap pertandingan selanjutnya.

Arsenal sukses mengunci predikat juara Grup A setelah menahan imbang PSV Eindhoven 1-1 di laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, Belanda pada Rabu (13/12/2023) dini hari WIB.

The Gunners -julukan Arsenal- unggul lebih dulu lewat sepakan Eddie Nketiah (42’). Tim tuan rumah kemudian membalaskan via sepakan terukur dari Yorbe Vertessen (50’). Dengan hasil imbang ini, Arsenal dan PSV memastikan tiket 16 besar.

Usai pertandingan, Arteta ditanyakan soal peluang The Gunners menjuarai Liga Champions musim ini. Tak menjawab, namun juru formasi asal Spanyol itu mengatakan timnya harus bisa menang di setiap pertandingan.

“Apa yang saya lihat adalah kami bisa bersaing di level ini dan kami menjadi puncak grup, dan itu sangat penting. Terutama cara kami melakukannya dengan satu pertandingan tersisa. Kami harus memenangkan pertandingan demi pertandingan dan kami tiba lagi di bulan Februari,” ujar Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Rabu (13/12/2023).

Arsenal sendiri akhirnya kembali lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah absen dari turnamen sejak musim 2016-2017. Laju The Gunners saat itu kemudian dihentikan Bayern Muenchen 2-10 dalam pertandingan dua leg di babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
