HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Siap Jadi Andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Miliki Peran Penting di Lini Tengah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:37 WIB
5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Siap Jadi Andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Nomor 1 Miliki Peran Penting di Lini Tengah
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

ADA 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang siap jadi andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Para pemain tersebut disebut pemain kesayangan pelatih asal Korea Selatan tersebut lantaran kerap dimainkan untuk membela Garuda.

Shin Tae-yong tercatat sudah melatih Timnas Indonesia sejak Januari 2020. Selama kurang lebih tiga tahun menangani Garuda, baik itu level senior hingga kelompok umur, Shin Tae-yong kerap memanggil pemain andalannya hingga disebut pemain kesayangannya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Siap Jadi Andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023:

5. Ricky Kambuaya (37 Laga)

Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya tercatat sudah 37 laga bermain di bawah asuhan Shin Tae-yong. Penggawa Persib Bandung itu menjadi salah satu pemain yang jarang absen setiap kali Timnas Indonesia bermain.

Pada dua laga terakhir Timnas Indonesia di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Ricky Kambuaya selalu menjadi starter. Sayangnya, Ricky Kambuaya dan kawan-kawan gagal memetik kemenangan di dua laga tersebut karena kalah 1-5 dari Irak dan ditahan Filipina 1-1.

4. Asnawi Mangkualam (40 Laga)

Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Penyebab utama Asnawi bisa bermain di Liga 2 Korea Selatan disebut-sebut karena ada andil pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Asnawi pun kini adalah kapten Timnas Indonesia dan sudah bermain di 40 laga bersama STY –julukan Shin Tae-yong. Meski skuad Garuda baru saja menaturalisasi Sandy Walsh yang bermain sebagai fullback kanan, nyatanya Asnawi masih menjadi opsi utama Shin Tae-yong di posisi tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
