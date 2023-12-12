Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Nikmati Hidup di Miami, Fans La Pulga Malah Sindir Cristiano Ronaldo

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:06 WIB
Lionel Messi Nikmati Hidup di Miami, Fans La Pulga Malah Sindir Cristiano Ronaldo
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

MEGABINTANG Inter Miami, Lionel Messi, menikmati hidupnya di Miami, Florida, Amerika Serikat. Melihat sang megabintang asal Argentina itu bersantai, fans La Pulga -julukan Lionel Messi- malah menyindir Cristiano Ronaldo yang dianggap sedang sibuk mengejar trofi.

Momen Lionel Messi menikmati hidupnya di Miami itu diunggah oleh Daily Mail di akun TikToknya, @dailymailsport. Terlihat, sang pemilik gelar delapan Ballon d'Or itu tengah bersantai di salah satu kedai kopi yang berada di Miami, Florida.

Lionel Messi

"Lionel Messi baru saja bersantai di sebuah kedai kopi di Miami," tulis keterangan unggahan @dailymailsport, dikutip Selasa (12/12/2023).

Lionel Messi juga tak kaku untuk melayani para fansnya yang meminta foto bersama di sana. Dengan sikap yang humble, legenda Barcelona itu sampai berbincang dengan sosok perempuan penggemarnya.

Menariknya, sebagian fans Lionel Messi di media sosial justru malah menyindir Cristiano Ronaldo. Mereka membandingkan La Pulga yang terlihat santai usai meraih trofi Ballon d'Or ke delapannya dengan CR7 yang dianggap sedang sibuk mengejar trofi.

"Messi sedang menikmati hidupnya, yg sebelah (Cristiano Ronaldo) masih ngejar trofi Messi," tulis akun @LeoᏃiii友.

"Akhirnya Messi menemukan trofi 'ketenangan'. #SIUUU," timpal @Pasti Bisa.

"Messi sibuk liburan....yg sebelah sibuk ngejar trophy Messi," balas @11111111.

"Ronaldo sibuk ngerjain Messi sedangkan Messi sibuk nikmatin akhir kariernya," sahut @Mohammadfarel.

