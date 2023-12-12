Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Bisa Geser Cristiano Ronaldo dari Status Top Skor 2023, Nomor 1 Eks Rekan Setim Lionel Messi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |12:57 WIB
3 Pemain yang Bisa Geser Cristiano Ronaldo dari Status Top Skor 2023, Nomor 1 Eks Rekan Setim Lionel Messi!
Cristiano Ronaldo baru cetak gol ke-50 pada 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

3 pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023 menarik dikulik. Sebab, ada sederet nama pesepakbola top dunia yang kini memiliki peluang tersebut.

Ya, Cristiano Ronaldo baru saja menorehkan catatan fantastis. Pemain berjuluk CR7 itu baru saja mencetak gol ke-50 pada 2023.

Cristiano Ronaldo

Hal itu terjadi kala Cristiano Ronaldo membela klubnya, Al Nassr, saat melawan Al Shabab di perempatfinal Piala Raja Arab Saudi 2023-2024. Laga itu digelar di Al Shabab Club Stadium, Selasa (12/11/2023) dini hari WIB.

Al Nassr sukses berpesta gol dalam laga itu dengan skor 5-2. Salah satu gol Al Nassr dicetak oleh Ronaldo pada menit ke-74.

Aksi gemilang Ronaldo dalam laga itu membawanya memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Meski begitu, posisi Ronaldo bisa saja digusur pemain lainnya. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023.

3. Harry Kane

Harry Kane

Salah satu pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023 adalah Harry Kane. Striker Bayern Munich itu berhasil tampil moncer pada tahun ini. Kane pun total sudah membukukan 49 gol sejauh ini.

Dengan hanya terpaut 1 gol saat ini dari Cristiano Ronaldo, Kane punya potensi menggeser CR7 dari daftar pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Apalagi, Kane sendiri masih punya sejumlah laga yang akan dilakoni pada tahun ini.

Sebelum tahun berakhir, Kane masih memiliki 3 laga yang bisa dilakoninya bersama Bayern Munich di berbagai kompetisi. Mereka akan melawan Manchester United dalam laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024 pada nanti malam atau Rabu 13 Desember 2023 dini hari WIB.

Kemudian, Bayern juga akan melawan Stuttgart (18 Desember 2023) dan Wolfsburg (21 Desember 2023) dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Jika tampil gacor di 3 laga itu, Kane tentu saja bisa melewati catatan gol Cristiano Ronaldo.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/09/sir_alex_ferguson.jpg
Tradisi Natal Unik Sir Alex Ferguson di Manchester United, Dikenang Terus Para Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement