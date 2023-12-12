3 Pemain yang Bisa Geser Cristiano Ronaldo dari Status Top Skor 2023, Nomor 1 Eks Rekan Setim Lionel Messi!

3 pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023 menarik dikulik. Sebab, ada sederet nama pesepakbola top dunia yang kini memiliki peluang tersebut.

Ya, Cristiano Ronaldo baru saja menorehkan catatan fantastis. Pemain berjuluk CR7 itu baru saja mencetak gol ke-50 pada 2023.

Hal itu terjadi kala Cristiano Ronaldo membela klubnya, Al Nassr, saat melawan Al Shabab di perempatfinal Piala Raja Arab Saudi 2023-2024. Laga itu digelar di Al Shabab Club Stadium, Selasa (12/11/2023) dini hari WIB.

Al Nassr sukses berpesta gol dalam laga itu dengan skor 5-2. Salah satu gol Al Nassr dicetak oleh Ronaldo pada menit ke-74.

Aksi gemilang Ronaldo dalam laga itu membawanya memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Meski begitu, posisi Ronaldo bisa saja digusur pemain lainnya. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023.

3. Harry Kane





Salah satu pemain yang bisa geser Cristiano Ronaldo dari status top skor 2023 adalah Harry Kane. Striker Bayern Munich itu berhasil tampil moncer pada tahun ini. Kane pun total sudah membukukan 49 gol sejauh ini.

Dengan hanya terpaut 1 gol saat ini dari Cristiano Ronaldo, Kane punya potensi menggeser CR7 dari daftar pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Apalagi, Kane sendiri masih punya sejumlah laga yang akan dilakoni pada tahun ini.

Sebelum tahun berakhir, Kane masih memiliki 3 laga yang bisa dilakoninya bersama Bayern Munich di berbagai kompetisi. Mereka akan melawan Manchester United dalam laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024 pada nanti malam atau Rabu 13 Desember 2023 dini hari WIB.

Kemudian, Bayern juga akan melawan Stuttgart (18 Desember 2023) dan Wolfsburg (21 Desember 2023) dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Jika tampil gacor di 3 laga itu, Kane tentu saja bisa melewati catatan gol Cristiano Ronaldo.