HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Peringatan AFC kepada Timnas Vietnam soal Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:00 WIB
Media Vietnam Soroti Peringatan AFC kepada Timnas Vietnam soal Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam
Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dinilai perlu diwaspadai oleh Timnas Vietnam (Foto: VFF)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti peringatan Federasi Sepakbola Asia (AFC) kepada Timnas Vietnam soal kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Baru-baru ini, AFC mengulas kualitas dari Asnawi Mangkualam jelang Piala Asia 2023.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – dan Vietnam sudah mengetahui kekuatan satu sama lain, tentunya. Sebab, kedua tim sering bertemu di kancah sepakbola Asia, Piala AFF.

Timnas Indonesia

Namun, kini, persaingan kedua negara dibawa ke level Asia. Ya, Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam bakal berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023, yaitu di Grup D.

Kedua negara juga berada segrup dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang telah dimulai pada November lalu. Namun, pertemuan kedua tim baru dilaksanakan pada Maret 2024 mendatang untuk dua laga beruntun.

Asnawi Mangkualam menjadi sosok yang disorot oleh AFC menjelang Piala Asia 2023. Media Vietnam, The Thao 247, pun memperingatkan Timnas Vietnam mengenai bek kanan Jeonnam Dragons terssebut.

