HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ada Wasit Jepang di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi Pelatih Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |01:04 WIB
Ada Wasit Jepang di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi Pelatih Persita Tangerang
Wasit Jepang memimpin jalannya laga Persib Bandung vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/@liga1match)
A
A
A

TANGERANG – Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, mengomentari kehadiran wasit Jepang di Liga 1 2023-2024. Dia mengaku senang dengan wasit asing sudah mulai dilibatkan dalam Liga 1 2023-2024.

Divaldo Alves mengatakan tidak ada perubahan signifikan wasit lokal asing. Namun, dia pastikan cukup senang dengan laga yang dipimpin wasit asal Jepang tersebut.

Wasit Jepang

"Ada perbedaan sedikit saja bukan karena bagus atau tidak bagus," kata Divaldo Alves di Tangerang, Minggu 10 Desember 2023.

Mantan pelatih Persik Kediri itu mengatakan wasit asal Jepang membuat laga berjalan lebih efektif sepanjang 90 menit. Jadi, laga lebih berjalan menarik dan tanpa banyak waktu yang terbuang sia-sia.

Halaman:
1 2
      
