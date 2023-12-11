Penyebab Barito Putera Kalah Telak 1-4 dari Madura United di Liga 1 2023-2024

BANGKALAN – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, mengomentari hasil laga kontra Madura United pada pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya kalah telak, Rahmad Darmawan menyebut anak asuhnya tidak bisa mengendalikan emosi di lapangan.

Coach RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- cukup terpukul dengan hasil ini. Sebab, ini menjadi rekor kekalahan terbanyak Barito Putera sepanjang musim ini.

Tapi di sisi lain, Rahmad Darmawan juga kecewa dengan sikap para pemainnya. Dia merasa para pemainnya tidak bisa mengendalikan emosi.

“Hasil (kekalahan) ini karena kami buat kesalahan yang tidak penting dan diawali dari emosi. Kami tak bisa mengendalikan diri,” ucap Coach RD, dilansir dari situs LIB, Senin (11/12/2023).

“Ini rekor kekalahan terbanyak musim ini. Evaluasi buat saya penanggung jawab semuanya. Tapi penting pemain menyadari untuk tetap mengontrol dan mengendalikan diri sendiri,” sambungnya.

Coach RD mengaku kecewa karena pemain terpancing emosi sejak Madura United mendapatkan penalti di pertengahan babak kedua. Oleh karena itu, pelatih berlisensi AFC Pro ini meminta para pemain Barito Putera untuk bisa lebih mengontrol emosinya pada laga-laga berikutnya.

“Timbul emosi itu dan sangat disayangkan. Terpancing emosi, akan selalu rugi. Itu bisa terjadi dan harus siap sebagai pesepak bola. Ketika tidak puas, protes wasit. Kemarahan itu buat hilang konsentrasi. Seharusnya kami bijak, fokus mengendalikan permainan dan tetap tenang walaupun ada kesalahan wasit,” jelas coach RD.