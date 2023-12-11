Reaksi Unik Ryo Matsumura soal 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024: Tidak Ada Lagi Pemain Tidur-tiduran di Lapangan!

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura, mengomentari kehadiran dua wasit Jepang yang memimpin laga Liga 1 2023-2024. Dia yakin kehadiran dua wasit Jepang ini membuat kompetisi makin maju dan bahkan tidak ada lagi pemain yang tidur-tiduran di lapangan.

Ya, Ryo Matsumura menyambut positif terkait dua wasit asal Jepang yang memimpin Liga 1 2023-2024. Menurutnya, itu merupakan langkah yang bagus untuk memajukan kompetisi.

Ryo Matsumura pun mengungkapkan satir kalau penggunaan wasit asing ini dijamin tidak akan ada lagi pemain yang tidur-tiduran di lapangan. Seperti diketahui, fenomena seperti ini memang beberapa kali terjadi dan cukup menjadi sorotan dalam pertandingan di Liga 1 2023-2024.

“Inilah cara tercepat untuk mengembangkan liga ini. Tidak ada lagi tidur-tiduran di lapangan. Haha,” tulis Ryo dalam insta story Instagram miliknya, Senin (11/12/2023).

Ya, hal menarik terlihat di dua pertandingan akhir pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. PSSI menugaskan dua wasit asal Jepang untuk memimpin dua pertandingan, yakni Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki.