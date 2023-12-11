Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Unik Ryo Matsumura soal 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024: Tidak Ada Lagi Pemain Tidur-tiduran di Lapangan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |18:10 WIB
Reaksi Unik Ryo Matsumura soal 2 Wasit Jepang Pimpin Laga Liga 1 2023-2024: Tidak Ada Lagi Pemain Tidur-tiduran di Lapangan!
Ryo Matsumura kala berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura, mengomentari kehadiran dua wasit Jepang yang memimpin laga Liga 1 2023-2024. Dia yakin kehadiran dua wasit Jepang ini membuat kompetisi makin maju dan bahkan tidak ada lagi pemain yang tidur-tiduran di lapangan.

Ya, Ryo Matsumura menyambut positif terkait dua wasit asal Jepang yang memimpin Liga 1 2023-2024. Menurutnya, itu merupakan langkah yang bagus untuk memajukan kompetisi.

Wasit Jepang, Yusuke Araki, yang pimpin laga Persib Bandung vs Persik Kediri

Ryo Matsumura pun mengungkapkan satir kalau penggunaan wasit asing ini dijamin tidak akan ada lagi pemain yang tidur-tiduran di lapangan. Seperti diketahui, fenomena seperti ini memang beberapa kali terjadi dan cukup menjadi sorotan dalam pertandingan di Liga 1 2023-2024.

“Inilah cara tercepat untuk mengembangkan liga ini. Tidak ada lagi tidur-tiduran di lapangan. Haha,” tulis Ryo dalam insta story Instagram miliknya, Senin (11/12/2023).

Ya, hal menarik terlihat di dua pertandingan akhir pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. PSSI menugaskan dua wasit asal Jepang untuk memimpin dua pertandingan, yakni Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki.

