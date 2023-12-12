Legenda Juventus dan Timnas Italia Giorgio Chiellini Resmi Umumkan Pensiun

LEGENDA Juventus dan Timnas Italia, Giorgio Chiellini, resmi mengumumkan untuk pensiun pada Selasa (12/12/2023) malam WIB. Chiellini mengumumkannya lewat unggahan di akun media sosialnya di Instagram dan Twitter.

Sang bek tengah berusia 39 tahun membela Los Angeles FC (LAFC) pada satu setengah tahun terakhir. Pada akhir pekan kemarin, Chiellini telah mengindikasikan akan pensiun setelah LAFC kalah 1-2 dari Columbus Crew di final MLS Cup 2023.

Desas-desus mengenai pengumuman pensiun Chiellini telah beredar deras selama beberapa hari terakhir. Pada Selasa (12/12/2023) sore WIB, jurnalis Romeo Agresti membeberkan bahwa Chiellini akan mengumumkannya hari ini.

Benar saja, Chiellini merilis pengumumannya pada Selasa (12/12/2023) malam WIB. Dia mengonfirmasi bahwa tidak akan melanjutkan karier profesionalnya sebagai pesepakbola setelah kontraknya habis bersama LAFC di akhir tahun ini.

“Kalian telah menjadi perjalanan paling indah dan paling intens dalam hidup saya,” kata Chiellini dalam unggahannya.