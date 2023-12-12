Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Real Sociedad Berkualitas, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Waspada

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:00 WIB
Liga Champions 2023-2024: Real Sociedad Berkualitas, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Waspada
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi (Foto: Inter Milan)
A
A
A

MILAN – Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menilai Real Sociedad merupakan lawan yang mempunyai kualitas tinggi dalam segi permainan. Sebab itu, Inzaghi meminta skuadnya berhati-hati dan menampilkan performa terbaik menjelang laga mendatang.

Inter Milan akan berhadapan dengan Real Sociedad di laga terakhir Grup D Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Selasa (12/12/2023) pukul 03.00 WIB.

Laga tersebut juga akan menjadi penentu siapa juara grup sebelum lolos ke babak 16 besar. Saat ini, kedua tim mempunyai koleksi poin yang sama, namun Inter Milan unggul secara selisih gol di klasemen.

Menjelang laga tersebut, Inzaghi menyadari betapa kuatnya tim asuhan Imanol Alguacil itu. Oleh karena itu, juru formasi asal Italia tersebut meminta Nerazzurri -julukan Inter Milan- untuk tidak gegabah agar bisa mendapatkan hasil maksimal.

“Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan tim berkualitas tinggi yang, dalam beberapa tahun terakhir, tampil baik baik di kandang maupun tandang. Kami harus menampilkan performa terbaik untuk mendapatkan hasil,” kata Inzaghi dikutip dari laman resmi Inter Milan, Selasa (12/12/2023).

Adapun, Inzaghi akan merotasi skuad dan mengubah formasi untuk mewujudkan kemenangan. Namun begitu, Inzaghi mengatakan hanya sedikit perubahan yang akan dilakukan oleh Inter Milan.

Halaman:
1 2
      
