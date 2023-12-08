Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kelakar Lautaro Martinez soal Target Bersama Inter Milan: Ingin Cetak 100 Gol!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:08 WIB
Kelakar Lautaro Martinez soal Target Bersama Inter Milan: Ingin Cetak 100 Gol!
Lautaro Martinez kala membela Inter Milan. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

MILAN – Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, berkelakar saat membahas soal targetnya bersama klubnya saat ini. Dia menyebut ingin mencetak 100 gol musim ini.

Lautaro Martinez sendiri diketahui jadi bomber Inter Milan saat ini. Sejak didatangkan dari Racing Club pada 2018, pemain asal Argentina itu sudah mengemas 117 gol dari 257 penampilannya di semua kompetisi.

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez pun bisa terus tampil konsisten dalam urusan mencetak gol. Dia bahkan saat ini sedang berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sementata di Liga Italia 2023-2024.

Sejauh ini, Lautaro Martinez telah mengemas 13 gol dari 14 pertandingan di Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, dia sudah mengemas dua gol di Liga Champions 2023-2024.

Pundi-pundi golnya ini berpeluang besar masih akan terus bertambah. Lantas, berapa banyak gol yang ingin dicetak olehnya pada musim ini?

Martinez pun menjawab pertanyaan itu dengan bercanda. El Toro berkelakar kalau dirinya ingin mencetak 100 gol dalam satu musim ini bersama Inter Milan.

“Bagaimana kalau kita bilang 100 gol? Saya ingin mencetak banyak gol,” kata Martinez, dikutip dari Football Italia, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658401/dari-gaya-hidup-ke-industri-olahraga-sepeda-jadi-motor-ekonomi-baru-indonesia-nilai-ekonomi-capai-rp10-triliun-rty.webp
Dari Gaya Hidup ke Industri: Olahraga Sepeda Jadi Motor Ekonomi Baru Indonesia, Nilai Ekonomi Capai Rp10 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement