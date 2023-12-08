Kelakar Lautaro Martinez soal Target Bersama Inter Milan: Ingin Cetak 100 Gol!

MILAN – Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, berkelakar saat membahas soal targetnya bersama klubnya saat ini. Dia menyebut ingin mencetak 100 gol musim ini.

Lautaro Martinez sendiri diketahui jadi bomber Inter Milan saat ini. Sejak didatangkan dari Racing Club pada 2018, pemain asal Argentina itu sudah mengemas 117 gol dari 257 penampilannya di semua kompetisi.

Lautaro Martinez pun bisa terus tampil konsisten dalam urusan mencetak gol. Dia bahkan saat ini sedang berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sementata di Liga Italia 2023-2024.

Sejauh ini, Lautaro Martinez telah mengemas 13 gol dari 14 pertandingan di Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, dia sudah mengemas dua gol di Liga Champions 2023-2024.

Pundi-pundi golnya ini berpeluang besar masih akan terus bertambah. Lantas, berapa banyak gol yang ingin dicetak olehnya pada musim ini?

Martinez pun menjawab pertanyaan itu dengan bercanda. El Toro berkelakar kalau dirinya ingin mencetak 100 gol dalam satu musim ini bersama Inter Milan.

“Bagaimana kalau kita bilang 100 gol? Saya ingin mencetak banyak gol,” kata Martinez, dikutip dari Football Italia, Jumat (8/12/2023).