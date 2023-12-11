Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Netizen Indonesia Ganas, Ragnar Oratmangoen Pertimbangkan Vakum Medsos!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |02:34 WIB
Gara-Gara Netizen Indonesia Ganas, Ragnar Oratmangoen Pertimbangkan Vakum Medsos!
Ragnar Oratmangoen sempat mempertimbangkan vakum dari media sosial (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

GARA-GARA netizen Indonesia ganas, Ragnar Oratmangoen sempat mempertimbangkan vakum dari media sosial. Hal itu akan dilakukannya sebelum resmi debut bersama Timnas Indonesia.

Ragnar menceritakan jumlah pengikut di Instagram pribadinya melonjak tajam usai diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi. Sayap serang Fortuna Sittard itukaget jumlah pengikutnya melonjak puluhan kali lipat.

Ragnar Oratmangoen sedang memperkuat Fortuna Sittard (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

“Saya bisa menunjukkan kepada fans di sana apa yang saya lakukan di sini dan kepada orang-orang di sini bagaimana keadaan di Indonesia,” kata Ragnar dilansir dari Leeuwarder Courant, Senin (11/12/2023).

“Tepat sebelum saya pergi, saya memiliki sekira 1.000 pengikut, ketika saya kembali, jumlahnya lebih dari 25.000 (sekarang 32 ribu),” lanjut pria berpaspor Belanda itu.

Ragnar menambahkan eks rekan setimnya di Go Ahead Eagles, Jay Idzes, juga sepakat netizen di tanah air amat menggilai sepakbola. Fanatisme warganet Tanah Air diakui tidak sebanding dengan di Belanda.

“Jumlah penayangannya mencapai 1,4 juta. Saya tahu betapa fanatiknya para penggemar dan telah melihat bersama Jay (Idzes) betapa cepatnya segala sesuatunya berjalan. Namun itu mengejutkan saya,” tutur Ragnar.

Halaman:
1 2
      
