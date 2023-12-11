Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Tak Menyangka Susul Jay Idzes Dinaturalisasi Jadi WNI

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:52 WIB
Ragnar Oratmangoen Tak Menyangka Susul Jay Idzes Dinaturalisasi Jadi WNI
Ragnar Oratmangoen tidak menyangka akan menyusul Jay Idzes untuk dinaturalisasi (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
SITTARD - Ragnar Oratmangoen tak menyangka bakal menyusul Jay Idzes untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain Fortuna Sittard itu mengatakan segala hal tentang naturalisasi terjadi begitu cepat.

Ya, Ragnar menceritakan proses ditawari untuk membela Timnas Indonesia oleh seorang agen dua tahun silam. Dia awalnya mengiyakan, namun tak yakin mimpi tersebut bisa terwujud.

Ragnar Oratmangoen sedang memperkuat Fortuna Sittard (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)

“Dua tahun, lalu saya bertemu dengan seseorang di Belanda yang sedang mencari pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan Indonesia atau keturunan Indonesia,” kata Ragnar dilansir Leuwarder Courant, Senin (11/12/2023).

“Dia bertanya apakah saya terbuka untuk dinaturalisasi dengan tujuan bergabung dengan tim nasional. Saya pikir itu akan menyenangkan, tetapi saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini,” sambung pemain berpaspor Belanda itu.

“Keinginannya ada, realisasinya tidak. Juga karena saya tidak mendengar kabar darinya (sang agen) untuk waktu yang lama setelah itu,” terang Ragnar.

Keinginan Ragnar untuk membela skuad Garuda semakin menggebu-gebu kala mendengar proses naturalisasi Jay Idzes tengah digodok. Untuk diketahui, keduanya pernah sama-sama berseragam Go Ahead Eagles.

