HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Segera Dinaturalisasi, sang Ibunda Sempat Kaget

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |16:55 WIB
Ragnar Oratmangoen Segera Dinaturalisasi, sang Ibunda Sempat Kaget
Ragnar Oratmangoen bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/0ratmangoen)
SITTARD – Ibunda Ragnar Oratmangoen ternyata sempat kaget ketika mengetahui pemain Fortuna Sittard itu akan segera dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Rasa terkejut itu lebih karena merasa ikut bahagia, jadi sebenarnya orangtua Ragnar sangat mendukung keputusannya itu.

Sebagai informasi, Ragnar merupakan salah satu pemain yang proses naturalisasinya sedang diurus oleh PSSI. Selain dia, ada juga sosok pemain keturunan lainnya seperti Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes.

Hanya saja, proses Ragnar tidak secepat Nathan dan Jay. Diketahui, proses naturalisasi kedua pemain itu telah memasuki babak akhir. Mengingat beberapa waktu lalu, proses naturalisasi Nathan dan Jay telah dibahas di Sidang Paripurna DPR RI.

Dengan situasi seperti itu, kemungkinan besar Ragnar belum bisa memperkuat Timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023. Mengingat, tenggat pendaftaran skuad untuk ajang tersebut jatuh pada hari ini, Minggu (10/12/2023).

Ragnar Oratmangoen

Namun terlepas dari situasinya ini, Ragnar bercerita orang tuanya sangat bahagia ketika tahu dirinya akan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini bahkan mengungkapkan kalau ibunda tercinta terkejut ketika mengetahui hal itu. Apalagi saat tahu proses naturalisasinya benar dikebut oleh PSSI.

“Orangtua saya sangat bahagia untuk saya (akan dinaturalisasi), meski ibu saya juga sedikit terkejut,” ucap Ragnar, dilansir dari Leeuwarder Courant, Minggu (10/12/2023).

