Hasil Drawing Nusantara Open 2023: Persib Bandung U-17 Gabung Grup Neraka

BEKASI - Hasil drawing Nusantara Open 2023 telah diketahui. Turnamen usia muda yang diinisiasi oleh Garudayaksa tersebut akan mulai bergulir di Garuda Football Academy, Bekasi pada 14-21 Desember 2023.

Persib Bandung U-17 menyandang juara bertahan dalam Nusantara Open edisi pertama. Tim itu masuk ke dalam Grup A dan bisa dikatakan "Grup Neraka" karena akan bersua RANS Nusantara FC, Arema FC, dan Borneo FC.

Ajang itu juga diikuti 16 peserta, 11 Tim Elite Pro Academy (EPA) dan lima akademi. 11 Tim EPA, yakni Persija, Persib, PSIS, Arema FC, Bali United, Borneo FC, PSM Makassar, PSS Sleman, Persis Solo, Rans Nusantara, Bhayangkara sedangkan akademi, yaitu PSLS Lhokseumawe, Bintang Timur Atambua, Garudayaksa FA, Malut Selection dan ASIOP Apacinti.

Ketua Organisasi Komite Nusantara Open 2023 Fary Djemi Francis mengatakan turnamen U-17 itu sebagai wadah mengembangkan potensi pemain muda Indonesia. Turnamen itu dikemas modern dengan tema pemersatu bangsa.

"Persib Bandung U-17 yang menjadi juara tahun lalu akan melawan RANS Nusantara FC pada laga pembuka," kata Fary di Bekasi, Senin (11/10/2023).

Sementara itu, CEO Garudayaksa Dusan Bogdanovic mengatakan Nusantara Open 2023 memang belum melibatkan seluruh tim EPA Liga 1. Namun, ke depan tidak menutup kemungkinan hal itu akan dilakukan dan melibatkan banyakan akademi lainnya juga.

"Dari tahun ke tahun kami usahakan berubah regulasi dan sempurnakan. Semoga tahun depan kami kan bisa undang semua peserta, termasuk semua tim EPA," katanya.