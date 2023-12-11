Stefano Cugurra Bangga Bali United Terus Bangun Fasilitas Standar Dunia, Minta Tim Lain Ikuti Jejak Klubnya

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, bangga dengan timnya yang sangat memperhatikan kualitas berbagai fasilitas pendukung dengan standar dunia. Hal itu pasti akan berdampak positif dalam performa tim.

Saat ini, Serdadu Tridatu sedang merampungkan pembangunan fasilitas tempat latihan di pesisir pantai Purnama, Gianyar. Di sana ada tiga lapangan yang sempat dijajal tim-tim peserta Piala Dunia U-17.

Teco mengatakan program latihan berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya berbagai fasilitas. Jadi, dia bisa maksimal membangun kekuatan Bali United.

“Saya bisa bilang kualitas rumput Stadion (Kapten I Wayan) Dipta sangat bagus dan di Training Center Bali United juga sudah ada tiga lapangan yang bisa dipakai punya kualitas sangat bagus," kata Teco, dikutip dari laman resmi klub, Senin (11/12/2023).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan langkah Bali United patut ditiru tim-tim lainnya. Hal itu agar langkah sepak bola Indonesia makin maju dengan adanya berbagai fasilitas olahraga yang berkualitas.