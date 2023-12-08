Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Bali United Stefano Cugurra Peringatkan PSSI dan PT LIB Sebelum Gunakan VAR untuk Liga 1 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:01 WIB
Pelatih Bali United Stefano Cugurra Peringatkan PSSI dan PT LIB Sebelum Gunakan VAR untuk Liga 1 2023-2024
Pelatih Bali United Stefano Cugurra bicara soal pemakaian VAR (Foto: Bali United)
A
A
A

PELATIH Bali United, Stefano Cugurra atau Teco, peringatkan PSSI dan PT LIB sebelum gunakan Video Assistant Referee (VAR) untuk Liga 1 2023-2024. Sebab, penggunaan VAR telah menjadi kontroversi di banyak negara, termasuk di negara asal Teco, Brasil.

PSSI, bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) berencana untuk menggunakan VAR pada Liga 1 2023-2024, yang rencananya akan dimulai pada Februari 2024. Pada saat ini, para wasit sedang melaksanakan pelatihan tahap kedua.

VAR

Sebelumnya, Humas PT LIB, Sabina Katya mengatakan pihaknya akan menyiapkan 15 unit VAR. Pengadaan teknologi tersebut disebut memakan biaya hingga Rp100 miliar.

“Kami ada 15 unit VAR. 12 unit VAR akan mobile dan tiga (unit) tetap. Mungkin di Solo, Bali, dan Bandung. Itu masih rekomendasi, VAR angkanya lebih dari Rp100 miliar. Maaf, investasi kami soal sepak bola bukan main-main,” kata Sabina, Rabu (6/12/2023) silam.

Teco kembali memberikan pandangannya perihal penggunaan VAR dalam pertandingan. Dia pun mengungkap terdapat dampak negatif dari penggunaan VAR, yakni lamanya wasit dalam mengambil keputusan.

Teco mengambil contoh penggunaan VAR di kampung halamannya, Brasil. Menurut Teco, lamanya pengambilan keputusan wasit VAR membuat para pemain harus menunggu terlalu lama

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658401/dari-gaya-hidup-ke-industri-olahraga-sepeda-jadi-motor-ekonomi-baru-indonesia-nilai-ekonomi-capai-rp10-triliun-rty.webp
Dari Gaya Hidup ke Industri: Olahraga Sepeda Jadi Motor Ekonomi Baru Indonesia, Nilai Ekonomi Capai Rp10 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement