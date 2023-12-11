Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Disebut Berminat Datangkan Striker Timnas Iran Mehdi Taremi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:05 WIB
Inter Milan Disebut Berminat Datangkan Striker Timnas Iran Mehdi Taremi
Inter Milan disebut berminat mendatangkan Mehdi Taremi (Foto: Reuters/Pedro Nunes)
MILAN - Inter Milan disebut-sebut berminat mendatangkan striker Mehdi Taremi di bursa transfer. Sebab, kontrak penyerang Timnas Iran itu hanya tinggal enam bulan lagi bersama FC Porto.

Dilansir dari Tuttomercato, Senin (11/12/2023), I Nerazzurri sudah melakukan pendekatan kepada Taremi. Pemain berusia 31 tahun itu diyakini dapat menambah tajam lini serang Inter.

Gol Mehdi Taremi dianulir sehingga FC Porto masih tertinggal 0-1 dari Barcelona (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

"Inter Milan sedang mengejar Mehdi Taremi, striker Porto yang kontraknya berakhir pada Juni 2024," tulis media itu.

Kabar itu diperkuat dengan kehadiran agen sang pemain saat Inter Milan melawan Benfica di Liga Champions 2023-2024. Kebetulan, laga itu dilangsungkan di Stadion da Luz, Lisbon, Portugal.

"Agen pemain Iran itu terlihat di tribune Da Luz, tempat Inter bermain imbang melawan Benfica," ulas artikel tersebut.

Kehadiran sang agen membuat rumor ketertarikan Inter semakin kuat. Pertemuan diyakini segera dihelat demi memuluskan kepindahan Taremi ke Stadion Giuseppe Meazza.

