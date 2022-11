DAFTAR top skor Piala Dunia 2022 saat ini dipimpin oleh tiga pemain. Ketiga pemain itu adalah Bukayo Saka dari Tim Nasional (Timnas) Inggris, Mehdi Taremi (Iran), dan Enner Valencia (Ekuador) lantaran sejauh ini sama-sama mengoleksi dua gol di Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar.

Piala Dunia 2022 telah resmi bergulir sejak Minggu 20 November 2022 dan sampai saat ini, sudah ada empat pertandingan yang dimainkan. Dua laga dari Grup A dan dua pertandingan lagi berasal dari Grup B.

Dari empat pertandingan tersebut, total sudah 14 gol tercipta di Qatar. Namun, hanya tiga pemain saja yang mampu mencetak lebih dari satu gol, yakni Saka, Valencia, dan Taremi.

Menariknya, Saka dan Taremi mencetak brace tersebut di pertandingan yang sama. Ya, Saka dan Taremi mencetak gol di pertandingan perdana Grup B antara Inggris vs Iran di Stadion Internasional Khalifa pada Senin 21 November 2022.

Pada laga Inggris vs Iran itu, The Three Lions keluar sebagai pemenang dengan skor telak 6-2. Inggris mencetak enam gol, namun hanya Saka yang dapat mencatatkan namanya dua kali di papan skor.

Empat gol lainnya diciptakan oleh Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, dan Jack Grealish. Sementara dua gol Iran datang dari aksi Taremi.

Lalu Valencia menjadi pemain yang mencetak gol pembuka di ajang Piala Dunia 2022. Berkat dua gol yang diciptakan Valencia, Ekuador menang 2-0 atas tim tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Dunia 2022. Jadi, sejauh ini Saka, Teremi, dan Valencia yang memimpin perburuan gelar sepatu emas Piala Dunia 2022. Tentu nama-nama tersebut bisa berubah karena Piala Dunia 2022 baru saja dimulai dan masih banyak laga yang masih akan dimainkan. Berikut Daftar Top Skor Piala Dunia 2022: 1. Bukayo Saka (Inggris): 2 Gol 2. Enner Valencia (Ekuador): 2 Gol 3. Mehdi Teremi (Iran): 2 Gol