SEPAKBOLA DUNIA

Hasil KV Mechelen vs Club Brugge di Liga Belgia 2023-2024: Sandy Walsh dkk Ditahan Tanpa Gol

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |22:05 WIB
Sandy Walsh membantu KV Mechelen imbangi Club Brugge 0-0 (Foto: Instagram/@sandywalsh)
MECHELEN – Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, tampil penuh memperkuat KV Mechelen pada lanjutan Liga Belgia 2023-2024 melawan Club Brugge. Bermain di AFAS Stadium, Mechelen, Minggu (10/12/2023) malam WIB, laga itu berakhir dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

KV Mechelen secara mengejutkan tampil terbuka menghadapi Club Brugge yang menghuni papan atas Liga Belgia 2023-2024. Bahkan KV Mechelen mengancam lebih dulu mengancam kala laga baru berjalan dua menit.

Namun tembakan Norman Bassette masih mampu dihalau kiper Club Brugge, Simon Mignolet.Norman Bassette kembali menjadi momok pertahanan Club Brugge lewat tembakannya di menit 16, namun kembali digagalkan Simon Mignolet.

Club Brugge justru sulit mengembangkan permainan. Sementara KV Mechelen kembali membahayakan gawang Club Brugge di menit 29 lewat tembakan Geoffrey Heiremans, sayang lagi-lagi digagalkan sang eks kiper Liverpool.

Tim tamu bahkan tidak melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang paruh pertama. Lini belakang yang ikut dikawal Sandy Walsh tampil cukup solid.

Tiga menit jelang berakhirnya waktu normal babak pertama, KV Mechelen kembali mengancam lewat tembakan Jordi Vanlerberghe, Simon Mignolet pun jatuh bangun menyelamatkan gawangnya.

Halaman:
1 2
      
