HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juara Liga 1 2023-2024 Hanya Berpeluang Tampil di Liga Champions Asia 2 2024-2025 dan AFC Challenge Cup

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |18:05 WIB
Juara Liga 1 2023-2024 Hanya Berpeluang Tampil di Liga Champions Asia 2 2024-2025 dan AFC Challenge Cup
Trofi Liga Champions Asia. (Foto: AFC)
A
A
A

JUARA Liga 1 2023-2024 hanya berpeluang tampil di Liga Champions Asia 2 2024-2025 dan AFC Challenge Cup musim depan. Sebaliknya, kampiun Liga 1 musim ini dipastikan tidak memiliki harapan untuk mentas di kasta tertinggi yakni Liga Champions Asia Elite 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) memastikan ada tiga kompetisi antarklub di Asia per musim depan atau 2024-2025. Ketiga kompetisi itu yakni Liga Champions Asia Elite (ACLE), Liga Champions Asia 2 (ACL2) dan AFC Challenge Cup.

Format yang diterapkan AFC ini hampir mirip dengan yang dipakai Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA). UEFA memakai tiga kompetisi antarklub Eropa yakni Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi Eropa.

Adapun, Liga Champions Asia Elite sebagai kompetisi antarklub tertinggi di Asia akan diikuti 24 peserta dari negara-negara anggota AFC. Nantinya, ACLE akan dibagi jadi 2 wilayah, yakni Wilayah Barat dan Wilayah Timur dengan 12 tim dari setiap wilayah.

Ada 10 tim yang lolos otomatis ke putaran final Liga Champions Asia Elite 2024-2025 di Wilayah Barat. Di antaranya yakni 3 klub Arab Saudi, 2 klub Qatar, 2 klub Iran, 1 klub Uni Emirat Arab, 1 klub Uzbekistan, dan 1 klub Irak. Adapun, 2 tempat lainnya akan diperebutkan tim dari Qatar, Iran, dan Uni Emirat Arab melalui play-off.

Aksi Jordi Amat di Liga Champions Asia

Sementara di Wilayah Timur, Jepang mendapatkan jatah tim paling banyak, yakni 3 klub. Kemudian, Korea Selatan dan China mendapat 2 tiket otomatis dan 1 tiket play-off. Klub Thailand, Australia, dan Malaysia juga mendapat tiket otomatis. Satu tiket play off tersisa diberikan ke tim dari Liga Thailand.

Halaman:
1 2 3
      
