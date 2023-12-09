Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klub Liga 1 Indonesia Berpeluang Hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia 2 2024-2025

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:41 WIB
Klub Liga 1 Indonesia Berpeluang Hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia 2 2024-2025
Cristiano Ronaldo berpotensi hadapi tim asal Indonesia di Liga Champions Asia 2 2024-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLUB Liga 1 Indonesia berpeluang menghadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia 2 2024-2025. Kans tersebut terbuka lebar jika juara Liga 1 2023-2024 lolos dari babak play-off, sedangkan klub CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- yakni Al Nassr juara Piala Arab Saudi.

Sebelumnya, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah membagi tiga turnamen antarklub di Asia per musim depan atau 2024-2025. Ketiga ajang tersebut yakni Liga Champions Asia Elite (ACLE), Liga Champions Asia 2 (ACL2) dan AFC Challenge Cup.

Liga 1 2023-2024

Untuk Liga Champions Asia Elite atau sebagai turnamen antarklub tertinggi di Asia akan diikuti 24 peserta dari negara-negara anggota AFC. Nantinya, turnamen ini akan dibagi jadi 2 wilayah, yakni Wilayah Barat dan Wilayah Timur dengan 12 tim dari setiap wilayah.

Namun, klub Liga 1 Indonesia dipastikan tak bisa tampil di Liga Champions Asia Elite 2024-2025. Klub Tanah Air hanya berpeluang mentas di Liga Champions Asia 2 2024-2025 yang merupakan kasta kedua dan di AFC Challenge Cup sebagai kasta ketiga.

Untuk Liga Champions Asia 2 2024-2025, akan diikuti oleh 32 tim dan nantinya dibagi dalam 8 grup. Di ajang tersebut, klub juara Liga 1 2023-2024 berpeluang tampil meski harus melalui babak play-off lebih dulu.

Pada play-off Liga Champions Asia 2 2024-2025, ada dua wilayah yakni Barat dan Timur. Masing-masing wilayah diisi oleh enam tim. Nantinya, hanya empat tim yang berhak lolos ke fase grup dari masing-masing kedua wilayah tersebut.

Adapun, juara Liga 1 2023-2024 masuk ke Wilayah Timur pada play-off Liga Champions Asia 2 2024-2025. Mereka akan bersaing dengan juara Piala Vietnam, juara Piala Hongkong, juara Piala Filipina, juara Piala Singapura, dan juara Liga Korea Utara.

Sejauh ini, ada empat tim yang sedang berebut untuk menjuarai Liga 1 2023-2024. Di antaranya yakni Borneo FC yang memuncaki klasemen, diikuti Bali United, Persib Bandung, dan PSIS Semarang. Lantas, siapa yang akan jadi kampiun Liga 2 2023-2024?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171182/mees_hilgers-fu3i_large.jpg
FC Twente dan Mees Hilgers Negosiasi Kontrak, Nasib Bintang Timnas Indonesia Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171098/pelatih_baru_fc_twente_john_van_den_brom_mengaku_dilarang_memainkan_mees_hilgers-br03_large.jpg
Pelatih Baru FC Twente Dilarang Mainkan Mees Hilgers!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170711/presiden_fifa_gianni_infantino_turut_memberi_ucapan_selamat_kepada_erick_thohir_selaku_menpora_ri_yang_baru-z1os_large.jpg
Erick Thohir Jadi Menpora RI, Presiden FIFA: Semoga Sukses Sahabatku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/51/3170665/kevin_diks-sHGz_large.jpg
Adu Harga Pasaran Kevin Diks dengan Kiper Bayern Munich Manuel Neuer, Ternyata bak Bumi dan Langit
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/09/19/51/1622423/hasil-china-masters-2025-leobagas-ditekuk-aaron-chiasoh-wooi-yik-hbv.webp
Hasil China Masters 2025: Leo/Bagas Ditekuk Aaron Chia/Soh Wooi Yik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/timnas_futsal_indonesia.jpg
Hancurkan Tanzania 7-1, Timnas Futsal Indonesia Masih Banyak Kekurangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement