HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sandy Walsh Tiba di Arab Saudi Jelang Lawan Cristiano Ronaldo di Perempatfinal Liga Champions Asia 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |19:23 WIB
Sandy Walsh Tiba di Arab Saudi Jelang Lawan Cristiano Ronaldo di Perempatfinal Liga Champions Asia 2024-2025
Sandy Walsh dan Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Sandy Walsh, telah tiba di Arab Saudi menjelang berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Pertemuan keduanya itu akan tersaji dalam laga perempatfinal Liga Champions Asia 2024-2025.

Sandy diketahui akan membela timnya Yokohama F Marinos. Dia akan menghadapi klub Cristiano Ronaldo, yakni Al Nassr.

Sandy Walsh

1. Sandy Walsh Hadapi Cristiano Ronaldo

Laga perempatfinal Liga Champions Asia 2024-2025 antara Yokohama F Marinos melawan Al Nassr akan digelar di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 27 April 2025. Mendekati pertandingan itu, Sandy sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi.

Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadi Sandy Walsh (@sandywalsh), Selasa (22/4/2025). Dalam unggahan tersebut, Sandy menuliskan cuaca yang cukup terik di Arab Saudi yakni 37 derajat Celsius. Walau demikian, bek Timnas Indonesia itu tampak sangat bersemangat.

Apalagi, Sandy Walsh berpeluang untuk menghadapi megabintang Cristiano Ronaldo yang merupakan penyerang Al Nassr. Selain Ronaldo, ada beberapa pemain bintang lainnya di klub Arab Saudi itu, seperti Sadio Mane dan Marcelo Brozovic.

Andai diturunkan dalam laga mendatang, Sandy akan menjadi pemain ketiga Timnas Indonesia yang berhadapan langsung dengan Ronaldo. Sebelumnya, sudah ada Jordi Amat dan Emil Audero yang merasakan pengalaman serupa.

 

