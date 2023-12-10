Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persik Kediri: Skor Masih Sama Kuat 0-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:00 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persik Kediri: Skor Masih Sama Kuat 0-0
Suasana laga Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung harus puas menutup babak pertama kontra Persik Kediri dengan skor sama kuat 0-0 di laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (10/12/2023) malam WIB. Berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib yang berstatus tuan rumah tampak kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya di babak pertama.

Tak ayal skor 0-0 pun terlihat hingga babak pertama berakhir. Kini baik Persib dan Persik memiliki waktu untuk meracik strategi agar bisa memberikan perbedaan di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri mengambil inisiatif serangan di menit awal-awal pertandingan. Namun pertahanan Persib tampil sangat solid.

Peluang pertama didapat Persik Kediri lewat tembakan Renan Silva. Tembakan tersebut masih mampu dihalau penjaga gawang Persib, Kevin Ray Mendoza.

Persib Bandung vs Persik Kediri

Memasuki menit 18, Persik Kediri kembali mengancam lewat tembakan Mochamad Supriadi. Namun lagi-lagi digagalkan Kevin Ray Mendoza.

Peluang emas kembali didapat Persik Kediri beberapa menit berselang. Flavio Silva mendapat bola rebound, namun tembakannya masih melayang.

Halaman:
1 2
      
