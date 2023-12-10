Persib Bandung vs Persik Kediri, Nick Kuipers: Harus Menang!

BANDUNG - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, memastikan timnya harus menang saat menghadapi Persik Kediri pada laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024. Apalagi, Maung Bandung hanya memetik satu poin pada laga sebelumnya melawan PSM Makassar.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023) pukul 19.00 WIB. Tiga poin menjadi harga mati untuk tuan rumah setidaknya menurut Kuipers.

“Hal bagusnya adalah kami akan bermain di kandang dan kami harus menang, apalagi pekan lalu kami bermain imbang. Jadi penting bagi kami untuk memenangi pertandingan dan tetap berada di empat besar,” ujar Kuipers pada konferensi pers di Graha Persib, Kota Bandung, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Bek asal Belanda itu memiliki target untuk bisa menjauhkan Persib dengan tim yang berada di peringkat lima dan enam. Dengan begitu, mereka bisa lolos ke babak championship series usai putaran kedua Liga 1 2023-2024 berakhir.

“Mereka (Persik) tim yang berpengalaman jadi kami tidak bisa memandangnya mudah. Tapi kami juga sudah melakukan sesi latihan yang bagus dalam sepekan ini dan saya rasa kami siap untuk pertandingan," tegas Kuipers.