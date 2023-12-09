Persik Kediri Usung Misi Balas Kekalahan dari Persib Bandung

BANDUNG - Persik Kediri mengusung misi membalas dendam kekalahan di putaran pertama Liga 1 2023-2024 dari Persib Bandung. Pelatih Marcelo Rospide cukup percaya diri untuk meraih tiga poin dari laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 itu.

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu 10 Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Di pertemuan pertama, Maung Bandung menang dengan skor 2-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Rospide mengaku sudah mempersiapkan timnya dengan baik untuk bisa menghadapi Persib. Dia yakin laga ke-22 Liga 1 2023-2024 akan berjalan sulit bagi anak asuhnya.

“Di leg pertama sebenarnya kami bermain bagus, sayangnya kami kalah. Tapi saya pikir kami punya kondisi yang fit untuk bisa bermain bagus besok. Yang terpenting kami menghormati Persib sebagai tim yang kuat,” kata Rospide di Graha Persib, Bandung, Sabtu (9/10/2023).

Pelatih asal Brasil itu memastikan Persib Bandung akan menjadi tim yang difavoritkan untuk menang di laga nanti. Namun, hasil bisa berubah lantaran segala hal bisa terjadi di sepakbola.

"Kami akan bermain sepakbola yang bagus, kami punya kondisi yang bagus untuk datang ke sini. Kami wajib bermain bagus karena ini adalah laga besar," tukas Rospide.

"Kami akan menghadapi tim besar dengan suporter yang besar, kami akan memberikan yang terbaik untuk laga besok. Kami sangat termotivasi untuk laga besok dan kami siap menghadapi Persib,” tegas pria berusia 52 tahun itu.

Rospide mengaku sudah menyaksikan pertandingan Persib saat melawan PSM Makassar di laga sebelumnya. Dia lalu mengomentari hasil 0-0 pada laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 itu.

“Saya menilai kedua tim sebenarnya bisa mencetak gol. Persib mengontrol permainan dan beberapa momen PSM bisa punya peluang untuk mencetak gol. Di liga ini pertandingan berjalan imbang, secara detail sangat terlihat bagaimana kita punya peluang yang sama untuk menang dan kalah yang tergantung pada cara bermain,” terang Rospide.

“Nick Kuipers pun sama. Para pemain lokal pun sama. Ada Beckham, Dedi (Kusnandar) yang sayangnya tak bisa bermain karena akumulasi. Irianto, Rezaldi, mereka secara keseluruhan adalah tim bagus dan kami menghargai mereka. Tapi kami juga punya misi tim dan punya target yang harus kami raih di pertandingan ini,” tambahnya.