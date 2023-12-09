Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Minta Pangeran Biru Waspada

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:19 WIB
Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Minta Pangeran Biru Waspada
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menginstruksikan timnya untuk hati-hati saat melawan Persik Kediri. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/12/2023).

Pelatih asal Kroasia ini meyakini Persik Kediri sama seperti tim lainnya yang pernah dihadapi. Sehingga dia memastikan laga ini akan sulit dijalani.

“Bisa dilihat di Liga ini setiap tim punya kekuatan yang seimbang, satu sama lain saling mengalahkan dan kami bisa saja kehilangan poin menghadapi tim yang ada di papan bawah. Namun kami juga bisa mengalahkan tim di papan atas,” kata Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Sabtu (9/12/2023).

Karena itu, Bojan Hodak memastikan timnya harus sepenuhnya fokus untuk pertandingan nanti. Sebab Persik Kediri merupakan tim yang berbahaya.

“Mereka memiliki pemain pengalaman. Kami harus harus berhati-hati. Tapi kami bermain di kandang dan ingin mendapatkan hasil tiga poin,” tegasnya.

Pelatih berkepala plontos ini membenarkan Dedi Kusnandar tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Lalu Rachmat Irianto masih terkendala dengan cedera.

“Tapi kami masih memiliki Marc (Klok), Ezra (Walian), Beckham dan Stefano (Beltrame). Tapi mereka harus sedikit bermain bertahan untuk posisinya. Tapi kami masih memiliki pemain dan siapapun yang bisa diturunkan akan dipilih,” tuturnya.

