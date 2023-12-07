Jelang Laga Persib Bandung vs Persik Kediri, Bojan Hodak Pertajam Dua Hal Ini

JELANG laga Persib Bandung vs Persik Kediri, Bojan Hodak pertajam dua hal ini. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (10/12/2023) mendatang.

Sang pelatih asal Kroasia belum melaksanakan latihan spesial. Dia memilih untuk memperbanyak operan dan penguasaan bola dalam sesi latihan.

“Kami mencoba untuk mengalirkan bola lebih cepat dari sisi ke sisi yang mana ini masih salah dilakukan di laga sebelumnya. Karena kami tidak cukup banyak mengubah arah permainan. Ketika PSM mengunci area tengah, kami harus mengandalkan area flank dan itu tidak kami maksimalkan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (7/12/2023).

Akan tetapi, Bojan Hodak belum bisa memastikan untuk kembali menurunkan Stefano Beltrame di laga melawan Persik Kediri. Menurutnya, masih banyak waktu untuk menentukan pilihan.

“Semua bagus, kecuali Dedi (Kusnandar) terkena akumulasi kartu kuning. Jadi dia tidak bisa main di laga berikutnya. Lalu (Rachmat) Irianto terkena benturan di laga sebelumnya tapi saya rasa besok dia sudah pulih,” tuturnya.